Глава Тамбовской области просит придать музею-заповеднику Рахманинова федеральный статус

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин попросил президента России Владимира Путина решить вопрос о включении в список музеев федерального значения музея-заповедника С. В. Рахманинова "Ивановка". Об этом он сообщил во вторник во время встречи с главой государства в формате видеоконференции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Активная подготовка к юбилею композитора также началась в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

"Большая просьба, Владимир Владимирович. Сегодня, по сути, единственный в мире мемориальный музей-усадьба "Ивановка" расположен в Тамбовской области, и он служит сегодня концертной площадкой для многих творческих вузов страны. Просьба дать поручение правительству включить этот музей-усадьбу в свете грядущего юбилея, тем более, я полагаю, что мимо Тамбовской области праздничные мероприятия вряд ли пройдут, в список музеев федерального значения", - сказал Никитин, обращаясь к президенту.

Путин ответил, что сегодня же даст соответствующие поручения правительству РФ.

Музей Сергея Рахманинова открыли в 1982 году в селе Ивановке Уваровского района Тамбовской области. В 1995 году в нем воссоздали усадебный дом бывших владельцев имения Сатиных, у которых композитор жил и работал в течение почти 20 лет до эмиграции из России. В музее-усадьбе "Ивановка" ежегодно проводят Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, научные конференции "Рахманинов и мировая музыкальная культура", фестивали "Музыкальное лето в Ивановке", "Джаз в Ивановке", "Звездное лето в Ивановке", "Сиреневая ночь в Ивановке".

По итогам прошлого года усадьбу великого композитора посетило около 100 тыс. туристов. И сегодня музейный центр является лидером по турпотоку в регионе. В сентябре 2019 года он получил статус заповедника.

О строительстве корпуса тубдиспансера

Также Никитин обратился к Владимиру Путину с просьбой включить строительство корпуса областного противотуберкулезного диспансера в адресную инвестиционную программу на 2021 год. Сметная стоимость объекта превышает 2 млрд рублей, сообщил он во время встречи с главой государства.

"Для нас очень большое значение имеет строительство нового корпуса для областного противотуберкулезного диспансера. Утверждена проектная документация, сметная стоимость - 2,076 млрд рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, в связи с тем, что мероприятия по развитию фтизиатрической службы не вошли в нацпроект "Здравоохранение" в части модернизации первичного звена, в свете актуальности сегодняшних проблем и в связи с распространением коронавирусной инфекции, конечно, я обращаюсь к вам [с просьбой] включить этот объект в адресную программу на 2021 год и на последующие периоды, естественно, на условиях софинансирования из областного бюджета", - сказал Никитин.

Необходимость строительства нового корпуса связана с дефицитом свободных площадей, который на сегодняшний день составляет 57% от норматива, а также состояния работающих помещений, уточнил глава Тамбовской области.

Ориентировачная площадь замельного участка под строительство объекта - не менее 1,5 га. Площадь корпуса составит свыше 15 тыс. кв. м. Новый тубдиспансер будет включать амбулаторно-поликлиническое отделение для взрослых на 200 посещений в смену, отделение для детей с отдельным входом на 50 посещений в смену, диагностическое отделение, лабораторию, рентгеновский кабинет, стационарные отделения с операционными, реанимацией, отделениями диагностики и анестезиологии.