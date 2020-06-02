В КБР средства на содержание госаппарта перенаправили на закупку средств защиты медиков

НАЛЬЧИК, 2 июня. /ТАСС/. Средства, выделенные на содержание госаппарата, перенаправили на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом во вторник сообщается на сайте главы региона Казбека Кокова.

"По поручению Казбека Кокова из республиканского бюджета КБР будет выделено дополнительно более 20 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медучреждений Кабардино-Балкарии. Часть выделенных денежных средств сэкономлена в результате сокращения расходов на содержание государственного аппарата КБР с начала текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что во время встречи с главой кабмина региона Алием Мусуковым обсуждены вопросы оснащения медицинских учреждений КБР, лекарственного обеспечения и наличия резервных коек.

По состоянию на 2 июня в КБР зарегистрировано 2 978 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровело 1 272 человека, погибло - 23. В госпиталях находятся 847 пациентов, в реанимациях - 50 человек. На амбулаторном лечении - 619 человек, бессимптомно переносят - 217. За все время выявление заболевания проведено 46 821 тестирование на коронавирус, из них за последние сутки - 1 358.