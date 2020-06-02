Первые отдыхающие приедут в Ессентуки 3 июня

ПЯТИГОРСК, 2 июня. /ТАСС/. Курортный город Ессентуки в среду примет первых отдыхающих с начала пандемии. В городе ожидается заезд 15 туристов, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Санатории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они могут возобновить прием отдыхающих.

"С 3 июня в город ожидают заезд первых 15 гостей. С 15 июня готовность принимать отдыхающих при соблюдении всех санитарных норм выразили еще 13 санаториев", - говорится в сообщении.

Перед заездом в санаторий туристы должны проходить тесты на коронавирус и предоставлять документ об отсутствии в окружении возможных контактов с зараженными. "Глава города [Александр Некристов] призвал руководство здравниц быть бдительными, на время эпидемии исключить прием "курсовочников", которые не прошли необходимые обследования после выезда из дома", - отмечают в администрации.

Ранее в Минтуризма края ТАСС сообщали, что на первом этапе туристов в крае начнут принимать около 30 санаториев городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.