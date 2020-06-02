В КЧР в 2020 году по нацпроекту приобретут 9 единиц противопожарной техники

ЧЕРКЕССК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году закупят девять единиц противопожарной техники по нацпроекту "Экология", на эти цели будет направлено около 24 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил во вторник и. о. начальника управления лесами КЧР Николай Кулаков.

"В 2020 году предусмотрено выделение республике финансирования на реализацию регионального проекта "Сохранение лесов" в размере 25,056 млн рублей, в том числе на оснащение лесной пожарной охраны противопожарной техникой и оборудованием. На эти цели у нас запланировано 23, 9 млн рублей, планируется приобретение девяти единиц техники и закупка лесохозяйственного оборудования", - сказал Кулаков.

Он добавил, что в планах реализации нацпроекта в текущем году увеличение площади лесовосстановления на территории республики, в том числе посадка саженцев хозяйственно ценных деревьев, 8,5 тыс. штук уже посажено на площади 2,3 га.

"Следующий вид работ у нас в рамках нацпроекта - это содействие естественному лесовосстановлению на 32,2 га. Проводится минерализация почвы под пологом леса с целью последующего лесовосстановления. Чтобы семена упали в эту почву и, соответственно, пошли всходы и возобновилось молодое насаждение. Потом у нас идет проведение технических работ по уходу на 30 га, дополнение лесных культур на 37,5 га и подготовка почвы под лесные культуры будущего года - 3,9 га", - добавил Кулаков.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га. Всего 30% территории республики занято лесами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).