В Дербенте разрешили вечерние прогулки не более двух человек вместе

МАХАЧКАЛА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Дербента сняли ряд ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса. Так, в городе возобновлена работа парикмахерских строго по записи, а также разрешены вечерние прогулки по два человека вместе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на заместителя мэра Заура Эминова.

"Наш анализ показывает, что количество выздоровевших увеличивается, а количество вновь заболевших снижается. Именно это позволило нам снять ряд ограничений - горожанам разрешается совершать вечерние прогулки не более двух человек вместе, а также возобновлена работа парикмахерских строго по записи и соблюдением всех необходимых мер безопасности. Мы проводим разъяснительную работу с населением, чтобы они не нарушали масочный режим и соблюдали дистанцию. Даже если кто-то забыл маску, наши волонтеры обеспечены средствами защиты и предоставляют их бесплатно", - цитирует Эминова пресс-служба.

Как отмечается, места, где разрешено гулять - это набережная, все парки города, переулок Казем-Бека. Санитарная обработка в этих местах будет проводиться каждый день. Кроме того, дезинфекцию будут проводить и в других частях города.

По словам заммэра города, был проведен анализ ситуации за последние пять дней. Эминов уточнил, что наблюдается положительная динамика по количеству лиц, которые были доставлены каретами скорой помощи в лечебные учреждения и по количеству лиц, у которых была диагностирована пневмония. "Также официальные и неофициальные данные показывают, что сократилось количество смертей. Так, например, если 10-15 дней назад за сутки от внебольничной пневмонии умирало 8-9 человек, то в последние сутки всего один человек", - цитирует заммэра пресс-служба.

Глава Дербента Хизри Абакаров подчеркнул, что, несмотря на изменения в лучшую сторону, горожанам необходимо продолжать проявлять самодисциплину. "Расслабляться нам сейчас нельзя, нужно ответственно отнестись к сложившейся ситуации, продолжать носить маски и перчатки, не ходить в мечети и по гостям, соблюдать дистанцию. Насколько быстро мы сможем снять ограничения, зависит от нас", - сказал Абакаров, сообщает пресс-служба.

Ранее первый вице-премьер региона, председатель оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции в Дагестане Анатолий Карибов сообщил, что Дагестан пока не готов к смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Он пояснил, что для перехода к первому этапу снятия ограничений в регионе должно быть не менее 50% свободного коечного фонда, на текущий момент в Дагестане свободно около 30%. Также критерием для перехода к ослаблению режима является коэффициент зараженности менее единицы, в Дагестане, по его словам, этот показатель составляет 1,3.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба, на 2 июня в Дагестане 5 228 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 132 за сутки), 4 457 человек выздоровели, умерли 271 человек. В республике проведено 77 713 исследования, более 6 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.