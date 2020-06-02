Развернутый на Чаяндинском месторождении мобильный госпиталь останется в Якутии

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работали более 10 тыс. человек. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил 28 апреля обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. С 1 мая на месторождении работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Мобильный госпиталь, который был развернут на территории Чаяндинского месторождении после выявления очага коронавируса среди вахтовых рабочих, останется в Якутии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев провел переговоры с руководителем МЧС России Евгением Зиничевым и договорился, чтобы мобильный госпиталь и пункты временного размещения, доставленные из Хабаровска и развернутые силами МЧС России на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, <…> остались на территории Якутии", - говорится в сообщении. Режим карантина с территории месторождения был полностью снят 1 июня.

На данный момент часть пунктов временного размещения доставлена в город Якутск. Мобильный госпиталь также доставят в столицу региона и будет использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Всего с месторождения вывезено 8,3 тыс. человек. "На сегодняшний день на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении для налаживания производственного процесса остаются 2 400 человек, среди них нет ни одного заболевшего", - отмечается в сообщении. Шесть человек долечиваются, первые результаты теста на коронавирус у них отрицательные.

Всего в Якутии зарегистрировано 2 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 878 человек, умерли восемь пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое.