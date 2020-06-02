Мэрия Уфы проведет для 2 тыс. детей уличную игру с ребусами и поисками клада

УФА, 2 июня. /ТАСС/. Учащиеся 5-7 и 9-10 классов смогут принять участие в игре по разгадыванию головоломок и поиску клада на улицах Уфы. Ее участниками станут более 2 тыс. детей, которым предлагается активный отдых после домашнего обучения, сообщается во вторник на официальном сайте мэрии города.

"В этом году в связи с дистанционным обучением школьники были вынуждены продолжительное время находиться за компьютером. У них накопилось много нереализованной энергии из-за малоподвижного образа жизни. В связи с этим в целях создания условий для активной деятельности и интеллектуального развития детей будет организована офлайн-игра "Уфа играет 2020", которая реализуется в рамках программы "Уфа - любимый город", - говорится в сообщении.

Игра начнется 8 июня и пройдет в три этапа, планируется, что ее участниками станут порядка 2,2 тыс. учащихся, поделенных на группы по 700 человек. "Площадкой для игры станет весь город, который будет условно поделен на квадраты, зоны. В течение дня каждый участник проходит маршрут, состоящий из шести заданий, каждое из которых предусматривает отгадывание ребусов, головоломок, связанных с историческими, культурными, научными и иными фактами о городе Уфе и Республике Башкортостан, выполнение заданий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поисками клада", - добавили в мэрии.

Обязательным условием для участия является наличие аккаунта в Instagram, в котором надо размещать фразы, собранные из отгаданных ключ-кодов. Задания дети будут получать на сайте мэрии. Безопасность участников, кроме средств индивидуальной защиты, обеспечат более 300 волонтеров. Победители будут награждены грамотами и ценными призами.