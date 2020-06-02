Павильон для карельских петроглифов достроят летом 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. /ТАСС/. Строительство защитного павильона над группой наскальных рисунков времен неолита - петроглифов - в Беломорском районе Карелии, создающегося в рамках федеральной целевой программы развития республики до 2020 года и при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия региона, завершится летом. Об этом ТАСС сообщила начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"По павильону, если говорить по общей строительной готовности с учетом всех приостановок в период пандемии, нам назначают срок - конец июня этого года. Но я прогнозирую, что этот процесс может подзатянуться, чтобы не создать ситуации, при которой появится необходимость переделки впоследствии тех или иных строительных моментов", - сказала собеседница агентства.

В апреле Министерство культуры Карелии заказало проект организации музейного пространства внутри павильона. По словам Алиповой, это будет многофункциональный объект с демонстрацией на нижнем ярусе самой известной скалы с петроглифами - Бесовы следки, а также возможностями показа постоянных и временных экспозиций, информационным центром и пространством для проведения лекций, квестов, кинопоказов и занятий для любого возраста и уровня научной подготовки. В павильоне также будет представлена информация об онежских петроглифах, которые вместе с беломорскими наскальными рисунками претендуют на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Со специалистами-археологами мы обсудили, что, конечно, надо представлять в этом павильоне и те, и другие наскальные изображения, то есть говорить и об онежских петроглифах, и о беломорских, потому что все-таки у нас серийная номинация", - отметила начальник регионального управления.

К 1 июля в Беломорске должен быть создан музей, рассказывающий о двух крупнейших в регионе скоплениях древних наскальных рисунков на Белом море и Онежском озере. В задачи музея войдет сохранение древней наскальной живописи в естественной среде, обеспечение безопасности при круглогодичной возможности доступа к рисункам. В планах властей - развитие туристической инфраструктуры. На эти цели в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии, республика в течение четырех лет получит из федерального бюджета 630 млн рублей.

Расположенные в Карелии петроглифы Онежского озера и Белого моря - памятник первобытного искусства эпохи неолита. Количество наскальных изображений и площадь их распространения считаются одними из самых больших. Петроглифы находятся в хорошей сохранности. В 2020 году древняя наскальная живопись Карелии представлена на рассмотрение в Центр всемирного наследия для включения в список объектов ЮНЕСКО.