Служебные квартиры, в которых живут бюджетники Кировской области, передадут муниципалиетам

КИРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Проданные частному предпринимателю служебные квартиры, в которых проживают оказавшиеся под угрозой выселения врачи, учителя и работники культуры Кировской области, будут переданы муниципалитетам, сообщается во вторник на сайте правительства области.

По данным СМИ, сотрудники бюджетных организаций в 2019 году получили уведомления о выселении из служебного жилья в доме на улице Красный Химик. Здание построили по программе "Служебное жилье" в 2012 году, в квартиры, принадлежавшие ранее Кировской региональной ипотечной корпорации, заселились врачи, учителя и работники культуры, квартиры которым предоставлялись на условиях долгосрочной льготной аренды. В дальнейшем квартиры в рамках процедуры банкротства Кировской ипотечной корпорации были проданы предпринимательнице, которая заявила, что продлевать договор аренды с жильцами не планирует.

"На сегодняшний день вся ситуация урегулирована, жилье будет передано муниципалитетам, в том числе городу Кирову. Все договоры аренды продолжат действовать. Все условия, которые изначально были предложены работникам бюджетной сферы, сохранятся. В ближайшее время произойдет перерегистрация права собственности, и все будет оформлено юридически, квартиры перейдут муниципалитетам", - цитирует пресс-служба председателя правительства Кировской области Александра Чурина.

По его словам, программа "Служебное жилье" будет продолжена. "Мы прорабатываем механизмы приобретения квартир, в том числе, возможно, через достройку тех проблемных объектов, которые возникли в результате недобросовестной деятельности застройщиков. Средства на эти цели выделят из регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Сейчас мы согласовываем юридические нюансы с федеральным фондом", - отметил председатель правительства. В дальнейшем планируется выделять средства из областного бюджета на покупку квартир для предоставления служебного жилья работникам бюджетной сферы.

По данным областного правительства, кировские власти оспорили в суде продажу квартир, в рамках судебного производства наложены ограничительные меры на любые сделки с этими квартирами, то есть новые собственники не могут распоряжаться имуществом до завершения судебных разбирательств. По словам министра юстиции Кировской области Максима Финченко, выселение из квартир в настоящее время незаконно. Ранее по факту публикаций в СМИ об угрозе выселения бюджетников следственное управление СК РФ по региону, а также областная прокуратура начали проверки.