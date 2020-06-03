"Искандеры", "Грады" и "Ураганы" продемонстрируют на параде Победы в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Военные в ходе парада Победы, который пройдет 24 июня в Ставрополе, покажут ряд образцов современной военной техники, включая оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град-М" и "Ураган". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В День Победы по площади Ленина проедут бронированные бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", РСЗО "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля "КамАЗ", комплекс связи "Редут", а также ОТРК "Искандер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для участия в параде расчеты комплексов "Искандер" совершили марш протяженностью более 300 км из Краснодарского края. В составе механизированной колонны по Ставрополю пройдут две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК "Искандер".

24 июня на юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.