Авиалесоохрана: крупный лесной пожар остался только в заповеднике в Хабаровском крае

ТАСС, 3 июня. Единственный в России крупный (более 100 га) лесной пожар на контролируемой территории действует в среду в Хабаровском крае в заповеднике Ботчинском, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 2 июня 2020 в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 6 637 га. На 00:00 мск 3 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало девять лесных пожаров на площади 3 045 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 3 000 га (Хабаровский край - ГПЗ Ботчинский)", - говорится в сообщении ведомства.

Незначительные по площади (до 31 га) лесные пожары действуют в Красноярском крае, Новосибирской и Сахалинской областях, а также в Якутии, Коми и на Алтае. На тушении задействованы 454 человека, 100 единиц техники, 28 воздушных судов на мониторинге и пять - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен на всей территории Тувы, Забайкальского края и в одном районе Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 44 субъектах РФ.