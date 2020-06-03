В Сахалинской области в 2020 году намерены добыть более 91 тыс. тонн тихоокеанских лососей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Объем вылова лососей в Сахалинской области в этом году утвердили на уровне более 91 тыс. тонн - на 10% больше, чем в 2019 году. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Очередная лососевая путина началась на Дальнем Востоке 1 июня. Сахалинская область является одним из основных добытчиков в рыбной отрасли России.

"В этом году прогнозируемый объем вылова лососей в островном регионе составляет более 91 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе. Планируется выловить более 46 тыс. тонн горбуши и более 44 тыс. тонн кеты.

С 1 июня добычу лосося начали предприятия на побережье юго-западной части Сахалина. Это компании Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов. С 16 июня разрешение получат компании Северо-Курильского района (остров Парамушир, северные Курилы).

В 2019 году рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области составил 82 тыс. тонн. При этом добыть удалось 74,27 тыс. тонн, из них 28,2 тыс. тонн горбуши, 44,3 тыс. тонн кеты, 1,35 тыс. тонн нерки, около 450 тонн кижуча. В 2018 году общий объем вылова лососевых составил около 125 тыс. тонн.