Жители Приморья реструктурировали 9 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Банки за почти два месяца (с 20 марта по 27 мая) реструктурировали более 9 тыс. кредитов жителей Приморья в рамках кредитных каникул и собственных программ, объем средств по ним составил 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"За время действия мер поддержки населения, связанных с пандемией, приморцы направили в банки около 16 тыс. требований об изменении условий кредитных договоров. Почти 2,4 тыс. обращений касались оформления кредитных каникул, более 13,4 тыс. - реструктуризации долга по собственным программам банков. Основная часть заявок (60%) относилась к потребительским кредитам. Около двух третей рассмотренных заявок жителей региона были одобрены банками", - сообщила пресс-служба.

Чаще всего банки выносили положительные заключения о реструктуризации в отношении автокредитов в рамках собственных программ и об оформлении кредитных каникул по ипотеке. Чтобы сделать процесс получения отсрочки более прозрачным для людей, в частности, Банк России рекомендовал банкам в случае отказа в предоставлении кредитных каникул сообщать о причинах отказа. Кроме того, если реструктуризация одобрена, то в период рассмотрения заявления не должна начисляться неустойка.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы. В соответствии с ним заемщики могут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.