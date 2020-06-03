В Белгороде нашли способ с пользой для урожая перерабатывать 10 млн тонн химотходов в год

ТАСС, 3 июня. Ученые Белгородского государственного университета разработали технологию и создали установку для производства удобрений из отходов с гипсом, которых в России химические заводы производят более 10 млн тонн в год. Об этом рассказал ТАСС директор инжинирингового центра Научно-исследовательского университета Белгородского государственного университета (БелГУ) Иван Никулин.

"Большинство химических предприятий, которые выпускают кислоты, имеют побочный продукт - отходы, содержащие гипс. В России в год таких отходов производят порядка 10 млн тонн, а всего в нашей стране их уже скопилось порядка 1 млрд тонн. Мы испытали свою технологию - переработали содержащие гипс отходы, произвели удобрения, применили их и выявили, например, по сое 25% прибавки к урожайности: прибыль около 12,5 тыс. рублей с одного гектара. Сейчас главная задача - остановить накопление этих отходов, перерабатывать все 10 млн тонн в год", - рассказал Никулин.

Он пояснил, что, например, химическое предприятие "Минудобрения" в Россоши Воронежской области имеет 15 млн тонн таких отходов. "В Воскресенске и Балаково тоже есть огромные горы таких отходов высотой с 20-этажный дом, которые накапливались 50-60 лет. Это огромная экологическая проблема, но не существует рентабельного способа переработки этих отходов, в настоящее время она приносит только убытки. Мы же предлагаем способ с получением прибыли - например, в отвалах в Балаково Саратовской области содержится 0,4% редкоземельных элементов. Мы на созданной нами установке испытали эти отходы, и пришли к выводу, что минимальный порог прибыли по ним составляет $20 с тонны - там собрано 50 млн тонн, значит, их переработка принесет $1 млрд чистой прибыли", - пояснил Никулин.

Работа над проектом

По словам Никулина, работа над проектом продолжается в течение двух лет, он реализуется на гранты, общая сумма которых составляет 1 млрд 470 млн рублей. Он уточнил, что в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инновационные решения в АПК" Белгородской области на проект будет направлено еще 15 млн рублей. По его словам, над технологией работали ученые ряда вузов России, в том числе института ядерной физики Московского госуниверситета, Российского химико-технологического университета имени Менделеева и ряда других, в результате создана многотонная экспериментальная установка, перерабатывающая от 5 тонн до 100 тонн отходов в час. На установке очищают отходы и получают строительный гипс, а затем создают органические удобрения с гипсовым наполнителем.

"С 2022 года мы в Белгородской области начнем строить завод для производства удобрений на основе отходов, содержащих гипс. Технология получилась удачной - она комплексная, ее можно верифицировать, в том числе, производить из отходов химпроизводства не только удобрения, но и гипсовые стройматериалы, гипсокартон, гипсовые блоки, штукатурки и так далее", - объяснил ученый.

Он добавил, что в мире таких технологий больше нет, она запатентована, и ею уже заинтересовались в Америке, в штате Флорида, где скопилось порядка 250 млн тонн химических отходов. "Планировалось, что во Флориду будет продана не технология, а созданный нами завод для переработки", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудничество с американской стороной пока приостановлено из-за пандемии коронавируса.