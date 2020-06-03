Туристический маршрут к древнему поселку эскимосов готовят в нацпарке на Чукотке

ТАСС, 3 июня. Сотрудники национального парка "Берингия" на Чукотке разрабатывают туристический маршрут к древнему эскимосскому китобойному поселку Масик, запустить который планируют после снятия ограничительных мер, действующих из-за распространения коронавируса. Об этом в среду ТАСС сообщил директор природоохранной территории Владимир Бычков.

"Масик - крупное древнее эскимосское поселение морских охотников, покинутое более ста лет назад, его средняя и северная части и вовсе могут быть отнесены к XVI-XVII векам. Сейчас Масик - это живописные остатки жилищ в виде расставленных китовых костей, из которых сооружали каркасы домов. Добраться туда достаточно сложно, поэтому древнее поселение находится практически в первозданном виде. Мы разрабатываем маршрут, который подчеркнет уникальность одного из главных этнических памятников Чукотки, осталось дождаться туристов", - сказал Бычков.

Он добавил, что в национальном парке сейчас нет гостей, и его сотрудники заняты благоустройством территории вокруг Сенявинских геотермальных источников.

Национальный парк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория России. Здесь же находится и самая восточная точка России - мыс Дежнева. На севере парка, на острове Колючин, расположены одни из крупнейших в России птичьих базаров и лежбищ моржей. Одно из популярных развлечений посетителей парка - наблюдение за горбатыми китами в естественных условиях, к которым можно подходить на расстояние до трех метров. Считается, что на территории "Берингии" встречаются два океана - Тихий и Северно-Ледовитый, и два континента - Евразия и Северная Америка.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. На прошлой неделе вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.