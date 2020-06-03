Автомашина ЗиС-5В времен войны примет участие в параде Победы на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Автомашина ЗиС-5В, которая была построена в 1944 году и после Великой Отечественной войны дошла до Харбина, примет участие в торжествах в честь Дня Победы на Камчатке. Об этом сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Военнослужащие войск и сил на северо-востоке России оказали помощь корреспонденту газеты ОКВС "Тихоокеанская вахта" Андрею Маргиеву в подготовке исторического автомобиля ЗиС-5В к участию в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта машина в 1944 году поступила с заводского конвейера на первый Белорусский фронт. После окончания войны и перевода соединений фронта на Дальний Восток автомобиль попал в подразделение обеспечения 22-й Чапаевской дивизии, с частями соединения доехал до Харбина, а затем его перебросили на Камчатку", - сообщила пресс-служба.

Андрей Маргиев совместно с ветеранами Великой Отечественной войны в 1985 выступил с инициативой восстановить исторический автомобиль. В 2005 году в канун Дня Победы военные журналисты совершили на отреставрированном грузовике трехмесячный автопробег по маршруту Камчатка - Владивосток - Москва и вернулись обратно тем же путем. С тех пор фронтовой автомобиль трижды участвовал в торжественных мероприятиях, в том числе в Бресте и Севастополе. К месту проведения торжественных мероприятий он всегда прибывал своим ходом.

В преддверии юбилейных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при поддержке военных моряков на автомобиле заменили и отрегулировали узлы и агрегаты, он совершил пробный автопробег по краевому центру Камчатки. Планируется, что машина примет участие в торжествах по случаю юбилея Победы, которые пройдут в Петропавловске-Камчатском 24 июня.

Всего в рамках парадов Победы в составе механизированных колонн по улицам городов Дальневосточного федерального округа пройдет более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе раритетной. В Приморье военные готовят к параду советский грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как "полуторка". Специалисты ремонтной роты смазали узлы и агрегаты, отчистили от ржавчины корпус и детали автомобиля, который возглавит колонну техники в Уссурийске вместе с танком МС-1, который ранее восстановили военные. В Улан-Удэ военный парад возглавит отреставрированный танк Т-34, много лет простоявший на постаменте в качестве памятника в столице Бурятии и восстановленный военнослужащими Восточного военного округа.