Владивосток встретил парусник "Паллада" из кругосветки жареным поросенком

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Парусник "Паллада", который вернулся из кругосветного плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в среду встретили во Владивостоке караваем и жареным поросенком. Ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза), которому принадлежит судно, Олег Щека, отметил высокие профессионализм и мастерство экипажа.

"216 дней назад на этом же причале в такой же ветреный и солнечный день мы вас провожали в кругосветную экспедицию. 216 дней прошли, и вы полностью выполнили стоявшее перед вами задание. Мы гордимся тем, что вы проявили высокий профессионализм и мастерство во время этого перехода", - сказал ректор на торжественной церемонии встречи судна на причале в центре Владивостока.

Он отметил, что особенно тяжелой и для экипажа "Паллады", и для тех, кто ждал его на берегу, оказалась вторая часть экспедиции, когда на суше началось распространение коронавируса. Из-за этого экипажу судна пришлось скорректировать маршрут и миновать несколько портов. "Тем не менее, вы замечательно справились со всеми сложностями, которые выпали на вашу долю, и еще раз доказали всему миру, что русские моряки - лучшие моряки в мире", - отметил ректор вуза.

Капитан судна Николай Зорченко рассказал журналистам о том, как проходило плавание. По его словам, одним из самых напряженных моментов оказалась 200-мильная гонка трех парусников, участвующих в экспедиции, - "Паллады", "Крузенштерна" и "Седова". Она прошла в феврале в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией.

"Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики. Ветер был метров 27-30 [в секунду], <...> волна бьет, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак, сколько раз нас поднимало, и мы ныряли в волну, которая уже ушла! [Порвали], наверное, пять-шесть [парусов], ты паруса уже не считаешь, самое главное уже удержаться. Я испугался, признаюсь честно", - рассказал журналистам Зорченко, отметив, что, несмотря ни на что, парусник цел и подтвердил свои высокие мореходные качества.

Всего "Паллада" с момента выхода в экспедицию преодолела 26 244 морские мили, прошла Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересекла экватор, посетила порты Апиа в Самоа, Папеэте на Таити, Вальпараисо в Чили, Ушуайя в Аргентине, Кейптаун в ЮАР и Сингапур. Ее кругосветка продолжалась 216 дней. В среду во Владивосток также пришел барк "Седов", который после стоянки в столице Приморья продолжит экспедицию и вернется в родной Калининград в октябре. Сейчас он находится на рейде порта.

Об экспедиции

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Великой Победы, участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря.

Плавания "Седова" и "Паллады" кругосветные, а "Крузенштерна" - трансатлантическое. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.