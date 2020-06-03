Первый в Якутии питомник саженцев создадут для восстановления лесов региона

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Первый в Якутии питомник для выращивания саженцев с закрытой корневой системой откроют в июле для восстановления лесов региона, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

"Оформлен лесной участок площадью 4,2 га в селе Солянка Олекминского района. Идет его подготовка, проводятся аукционы на поставку торфа, теплицы. В середине июля планируется открытие лесопитомника", - сказали в пресс-службе.

Подобных лесопитомников в Якутии до сих пор не было. По информации пресс-службы, его создание необходимо, прежде всего, для восстановления лесов республики. Работы проводят совместно с республиканским Минэкологии и Арктическим государственным агротехнологическим университетом (АГАТУ).

Согласно вступившему в силу федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении недропользователи, природопользователи, которые рубят лес для строительства либо для прокладки линейных объектов, для геологоразведки, обязаны восстанавливать лес.

Площадь под лесовосстановление должна быть равной площади вырубленных лесных насаждений не позднее чем через один год после рубки в соответствии с проектом лесовосстановления или лесоразведения. Проведение работ по посадке саженцев финансируется из собственных средств лесопользователей. Участки под компенсационное лесовосстановление выбирают из реестра земель, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Леса занимают 83,4% площади Якутии - 256 107,6 тыс. га. При этом республика входит в число самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей.