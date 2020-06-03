В Железноводске начали применять "умные" технологии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Железноводск стал первым российским городом-курортом, в котором начали применять "умные" технологии городского управления. Работы по цифровизации города завершились 31 мая, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"На примере маленького города мы смогли "обкатать" массу сегментов, предложенных разработчиком для разных и непохожих городов. Так, например, при внедрении платформы "Умный город" в Железноводске в 17 школах и детских садах появились интеллектуальные приборы учета коммунальных услуг. Кроме того, запущен туристический портал города, в котором можно создать личный кабинет туриста", - приводятся в сообщении слова директора Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергея Рудометкина.

Внедрение инфраструктуры по стандартам "Умного города" провела госкорпорация "Росатом". Трансформация проводилась сразу в нескольких областях: городском управлении, туризме, логистике, ЖКХ. С помощью цифровой платформы "Умный город" муниципальные службы в режиме реального времени могут управлять городом и получать необходимую статистику, например расхода минеральной воды в бюветах. Для мониторинга объектов городского хозяйства создан единый ситуационный центр.

Для жителей Железноводска запущены мобильное приложение, с помощью которого можно посмотреть график уборки территорий, узнать расписание общественного транспорта, сообщить о проблемной ситуации и проконтролировать ее решение. Помимо этого, в городе появились "умные" пешеходные переходы и остановки, мусорные баки оборудовали датчиками учета загрузки, а в самых посещаемых районах установили интерактивные информационные киоски с навигацией.

Проект цифровой платформы городского хозяйства "Умный город" реализуется Министерством строительства России и поддерживается двумя национальными проектами - "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".