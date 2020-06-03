Голосование по Конституции РФ пройдет в Северной Осетии на 363 участках

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Северная Осетия начала подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, оно пройдет на 363 участках. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя ЦИК Северной Осетии Сослан Кудаков.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

"Подготовка к голосованию уже началась в республике и сейчас идет в штатном режиме, будут выполняться все необходимые мероприятия. Всего в день голосования в Северной Осетии будет задействовано 338 постоянных участков, 25 временных. На 66 участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в том числе на участках в высокогорье", - сказал Кудаков.

На всех избирательных участках все участники голосования - члены комиссий, избиратели - будут обеспечены индивидуальными средствами защиты, участки будут снабжены антисептическими средствами.