Медики из Москвы высоко оценили работу медучреждений Дагестана в борьбе с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты из московской больницы в Коммунарке посетили Левашинскрую районную больницу в Дагестане, а также участковые больницы района, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом. Об этом в среду сообщается на странице регионального Минздрава в Instagram.

"Специалисты Коммунарской больницы посетили Левашинскрую районную больницу. <...> Ознакомившись с условием содержания больных коронавирусной инфекцией, уровнем обеспеченности медикаментами, технической оснащенности и профессиональными качествами врачей центральной районной больницы, специалисты дали высокую оценку проведенной работе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты из Москвы также посетили участковые больницы в селениях Хаджамахи и Эбдалая, которые были перепрофилированы для заразившихся коронавирусом.

На сайте главы региона со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко ранее сообщалось, что группа врачей, прибывшая из Москвы в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом, продолжит работу в республике. За 10 дней проконсультированы 230 жителей субъекта.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. После этого бригада врачей из Москвы прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Ранее в республику прибыла группа в составе шести врачей Минздрава России.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба, на 3 июня в Дагестане 5 341 подтвержденный положительный результат заражения коронавирусом (плюс 113 за сутки), 4 477 человек выздоровели, умерли 287 человек. В республике проведено 82 035 исследований, более 6,5 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.