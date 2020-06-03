Ультрамарафонский забег вокруг Эльбруса перенесен на 2021 год

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Международные соревнования по трейлраннингу (бегу по природному рельефу) Adidas x Alpindustria Elbrus World Race-2020, которые включают в себя ультрамарафонский забег вокруг высшей точки Европы горы Эльбрус (высота 5 642 метра над уровнем моря), переносятся на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в среду президент гонки Сергей Зон-Зам.

"Adidas x Alpindustria Elbrus World Race-2020, который планировалось провести в начале августа, решено перенести на следующий год из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Мы думали перенести [соревнования] на конец августа и провели опрос среди участников соревнований, который показал, что примерно 40% готовы приехать в конце августа 2020 года, а 43% проголосовали за перенос на следующий год", - сказал Зон-Зам.

По его словам, на соревнования до пандемии подали заявки около 700 человек. "Мы сейчас всем возвращаем 100% взносов, уплаченных для участия в гонках, сами, конечно, деньги уже потеряли, но люди не виноваты и не должны терпеть убытки", - добавил собеседник агентства. Ожидается, что в следующем году соревнования состоятся в первые выходные августа.

Ультрамарафонский забег вокруг Эльбруса предполагает преодоление 109 км (с набором высоты 5 642 метра за 41 час). Забеги в 2019 году состоялись в Кабардино-Балкарии (КБР) в начале августа в восьмой раз, в них приняли участие 850 спортсменов и любителей активного отдыха из девяти стран. Дистанции соревнований по дисциплинам Elbrus 8, Trail, Marathon, Ultra и Race превысили 256 км, суммарный набор высоты составил 6 390 метров, также участники забега преодолели пять горных перевалов.

Trail running буквально переводится как "бег по тропе". Организаторы соревнований выбирают достаточно сложный рельеф, хороший трейл подразумевает набор высоты в несколько километров, броды, преодоление других естественных препятствий. Соревнования по трейлраннингу могут проводить и в горах, и в пустынях, и в лесу.