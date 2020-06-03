В Коми возобновили межмуниципальные автоперевозки

СЫКТЫВКАР, 3 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми возобновили все межрайонные автобусные перевозки в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Часть маршрутов пока курсирует в усеченном режиме из-за низкой заполняемости автобусов, сообщается на официальной странице региона в "ВКонтакте".

С 29 мая в Коми открылись предприятия сферы услуг - парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту одежды, обуви, прачечные, химчистки, небольшие предприятия по торговле непродовольственными товарами с отдельными входами и площадью не более 400 кв. м. Власти приступили к первому этапу снятия ограничений с разрешения Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции составлял 0,85.

"В Коми возобновили межмуниципальные пассажирские автобусные перевозки. Ряд автобусных маршрутов курсирует в усеченном режиме, что связано с низкой наполняемостью автобусов. Сообщение по маршрутам № 569 Уръель - Сыктывкар, № 570 Усть-Цильма - Ираель и № 576 Усть-Цильма - Сыктывкар возобновится с момента установления переправы в районах. Муниципальные пассажирские перевозки восстановят по решению местных администраций", - говорится в сообщении.

Все рейсы выполняются с обеспечением мер дезинфекции транспортных средств, соблюдением социальной дистанции и обязательным использованием пассажирами и персоналом защитных масок, уточняется в сообщении.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 3 июня в Коми подтверждено 1426 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 33 случая. Выздоровел 801 человек, умерли 25.