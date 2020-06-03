Технический вуз Дагестана будет готовить кадры для электросетевой компании региона

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Студенты Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) получат возможность пройти практику и трудоустроиться в республиканские энергосбытовую и электросетевую компании, согласно заключенным соглашениям между предприятиями и учебным заведением до середины 2025 года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе вуза.

"Энергосбытовая компания ООО "Электрон" и электросетевая компания ООО "Дагэнержи" заключили соглашения о сотрудничестве с Дагестанским государственным техническим университетом. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество вплоть до середины 2025 года", - говорится в сообщении.

Гендиректор энергосбытовой компании ООО "Электрон" Камала Кимпаев заявил, что компания, как и отрасль электроэнергетики в целом, сегодня нуждается в молодых и квалифицированных кадрах, готовых работать по специальности, сообщили в вузе. "Потому мы видим сотрудничество с таким профильным вузом наиболее выгодным. Наша компания уже готовится к реализации ряда проектов по линии возобновляющих источников энергии и здесь участие вуза с его профильным факультетом также крайне актуально", - цитирует Кимпаева пресс-служба.

Ожидается, что сотрудничество позволит студентам пройти практику на производственных площадках крупнейших компаний, получить опыт и в перспективе получить возможность устроиться на работу. Представитель "Дагэнержи" акцентировал внимание на том, что компания сегодня располагает всем необходимым оборудованием, возможностями, спецтехникой, благодаря которым студенты смогут полноценно пройти инструктаж и получить практические навыки работы в сфере электроэнергетики.

Как отмечается, с этой целью вуз готов усилить работу и максимально задействовать преподавательский состав таких факультетов, как факультет компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики, инженерно-экономический факультет, а также технологический факультет. "Кроме того, проведение магистерских исследований и научных работ позволит нам создать перечень инновационных разработок, которые, в последующем, могут быть интегрированы в деятельности компаний ООО "Электрон" и ООО "Дагэнержи", - сказал ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатова, сообщает пресс-служба.