На голосовании по поправкам к конституции задействуют 12 тыс. членов избиркомов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Дагестан начал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, на участках для голосования будут работать 12255 членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщается на сайте администрации главы и правительства региона со ссылкой на председателя республиканской избирательной комиссии Магомеда Дибирова.

"В мероприятиях по подготовке задействованы Избирательная комиссия Республики Дагестан, 54 территориальные избирательные комиссии и 1915 участковых избирательных комиссий. На участках для голосования будут работать 12255 членов участковых избирательных комиссий. Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные до 1 января 2020 года избиратели Дагестана в количестве 1 697 825 человек", - приводятся слова Дибирова на сайте.

Как отмечается, голосование будет проводиться досрочно в течение шести дней до дня голосования, непосредственно в день голосования как на участках, так и вне помещений для голосования. При этом отмечается, что на ряде избирательных участков, которые образованы в труднодоступных и отдаленных местностях, голосование пройдет досрочно, за 15 дней до дня голосования.

Дибиров также заявил о необходимости обеспечить избирательные комиссии и участников голосования средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами, в том числе: одноразовыми медицинскими масками, перчатками и халатами, антисептическими средствами, защитными экранами для лица, бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками. Как отмечается, глава региона Владимир Васильев поручил правительству Дагестана взять на контроль вопросы обеспечения Избиркома средствами защиты.

Предстоящее голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.