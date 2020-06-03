Прокуратура внесла семь представлений о нарушениях прав медиков в КЧР

ЧЕРКЕССК, 3 июня. /ТАСС/. Органы прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики под контролем Генпрокуратуры РФ выявили нарушения прав медицинских работников в регионе, по итогам проверок внесено семь представлений об устранении нарушений, в том числе в правительство региона и региональное управление Роспотребнадзора, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Установлены нарушения при начислении медицинским работникам выплат стимулирующего характера, размер которых был занижен в республиканском ГБУЗ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" и в Черкесской городской клинической больнице. В ряде медицинских учреждений выявлена ненадлежащая обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты. В целях незамедлительного устранения нарушений закона по итогам проверок прокурорами уже внесено семь представлений, в том числе в правительство Карачаево-Черкесской Республики и управление Роспотребнадзора по региону", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, выявлены нарушения в Усть-Джегутинской центральной районной больнице, где с 13 мая не осуществляется термометрия работников учреждения, а также не ведется надлежащим образом документация по учету средств индивидуальной защиты. Кроме того, сообщается, что по сообщениям в СМИ о нарушениях закона в республиканском детском доме выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией пяти воспитанников и сотрудницы детского дома, входившей в группу риска по возрастным показателям.

"Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной опасности", - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, добавив, что проверочные мероприятия в республике продолжаются.

Ранее сообщалось, что 1 июня прокуратура Карачаево-Черкесии провела проверки по обращениям медработников из четырех больниц региона, по итогам которых двум учреждениям внесены представления по нарушениям в оплате труда, в других двух больницах выявлена нехватка средств защиты. Также в органах прокуратуры республики состоялся единый открытый прием медицинских работников по вопросам соблюдения законодательства о здравоохранении.

Во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по фактам невыплаты денежных надбавок медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии, а также недостаточного обеспечением их средствами индивидуальной защиты.