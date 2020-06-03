Исторический вход в Курортный парк воссоздадут в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 3 июня. /ТАСС/. Администрация города-курорта Железноводска планирует воссоздать исторический вход в Курортный парк, который существовал почти 200 лет назад, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации города.

"Восточный вход был много лет закрыт глухой стеной, принадлежащей одному из ведомственных санаториев. Удалось найти понимание с руководством здравницы, и теперь этому месту будет возвращен исторический облик. Сам вход в Курортный парк будет оформлен каменной кладкой, выполненной под старину, а рядом разместим казачий плетень с глиняными элементами и информационными табличками об истории этого знакового места", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Восточный вход в Курортный парк в Железноводске был оборудован в 1825 году. На этом месте располагался первый казачий дозор, командированный на Северный Кавказ для охраны отдыхающих и жителей города. К этому в ходу в настоящее время ведет часть Каскадной лестницы.

По информации краевого туристского информационного центра, парк в Железноводске является единственным на Кавказских Минеральных Водах парком естественного происхождения, первые тропы к минеральным источникам на этой территории были проложены в 1825 году. На аллеях парка начинаются терренкуры, ведущие вокруг горы Железной. Главным входом в парк в настоящее время является южный, начинающийся от одной из центральных улиц города.