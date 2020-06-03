Активисты ОНФ в Дагестане оказали продуктовую помощь иностранным студентам аграрного вуза

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Около 20 иностранных студентов Дагестанского государственного аграрного университета (ДагГАУ) получили от активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) продукты первой необходимости, а также мясную и молочную продукцию. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ОНФ по республике.

"Активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане оказали продуктовую поддержку иностранным студентам Дагестанского государственного аграрного университета, которые соблюдали режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. <...> В общежитии ДагГАУ проживает 17 студентов из разных стран. Больше двух месяцев они соблюдали режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у некоторых студентов возникали сложности с получением денежных переводов от родных. "Многие в свободное от учебы время подрабатывали, но из-за пандемии остались без дополнительного заработка. Активисты Народного фронта в Дагестане решили поддержать иностранных студентов, оказавшихся в сложной ситуации. Участники акции передали им продукты первой необходимости и мясомолочную продукцию, предоставленную штабу помощи партнерами акции "Мы Вместе", - сообщил участник акции, член регионального штаба ОНФ в Дагестане Султан Ятуев, передает пресс-служба.

Ранее продуктовые наборы от штаба акции "Мы Вместе" получили студенты Дагестанского государственного университета, Дагестанского государственного технического университета и Дагестанского государственного медицинского университета. Всего с начала акции "Мы Вместе" помощь получили около 400 иностранных студентов, обучающихся в четырех вузах республики.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции принимают участие уже более 90 тыс. волонтеров. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.