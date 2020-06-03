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Границы Тольятти расширили, включив в состав города особую экономическую зону

Теперь резиденты ОЭЗ смогут получить доступ к мерам государственной поддержки, оказываемым в моногородах

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Тольятти", ранее фактически располагавшаяся на территории Ставропольского района Самарской области, включена в состав Тольятти за счет расширения границ города. Об этом в среду ТАСС сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

"Сегодня, 3 июня, [премьер-министр РФ] Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ по расширению границ городского округа Тольятти. Согласно документу, особая экономическая зона "Тольятти" включена в границы моногорода. Ранее инвестплощадка находилась в составе Ставропольского района Самарской области", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято, чтобы резиденты ОЭЗ могли получить доступ к мерам государственной поддержки, оказываемым на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.

"Тольятти - моногород, который может пользоваться уникальными федеральными инструментами поддержки для привлечения инвесторов. Это и подключение инженерной инфраструктуры, и дешевые кредитные и заемные средства, предоставляемые Фондом развития моногородов. Теперь инвесторы, реализующие свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти", могут пользоваться этим дополнительным набором услуг", - цитируют в сообщении министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

ОЭЗ "Тольятти" создана в 2010 году в соответствии с постановлением правительства РФ. На территории ОЭЗ функционирует десять предприятий, общий объем инвестиций которых составляет 13,6 млрд рублей. Благодаря этому в Тольятти появилось более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСамарская область
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