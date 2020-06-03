В Кирове обнаружили старинные подземелья зданий, принадлежавших клирикам Спасского собора

КИРОВ, 3 июня. /ТАСС/. Старинные подземелья зданий, принадлежавшими клирикам Спасского собора в Кирове, обнаружены при ремонте теплотрассы. Об этом в среду сообщается на сайте собора.

"В областной столице в ходе ремонта теплосети обнаружили два старинных подземелья. Находка имеет отношение к Спасскому собору. Здания квартала, где нашли подземные помещения, являются объектами культурного наследия. Прежде они принадлежали клирикам расположенного неподалеку Спасского собора", - говорится в сообщении.

По данным сайта, теплотрасса проходит во дворе домов № 1 по ул. Преображенской и № 69 по ул. Казанской. Сотрудники "Кировской теплоснабжающей компании" (КТК), устранив дефект на теплотрассе, стали заполнять песком место раскопки и увидели, что он уходит под землю. Место провала раскопали и обнаружили рядом с теплотрассой два подземных помещения со сводчатыми кирпичными потолками.

Как рассказал настоятель собора священник Петр Машковцев, служители собора жили в собственных домах, а при выходе за штат на их место назначались новые, не имевшие в городе жилья. "В начале XIX века для строительства домов служителей собора отвели участок земли на Казанской улице под так называемое Спасское подворье. В итоге построили три двухэтажных каменных дома. Об этом нам стало известно из книги кировского историка Олега Виноградова, который посвятил много лет изысканиям по истории нашего храма", - рассказал Машковцев. Сейчас работы в этом районе приостановлены, находкой займутся ученые.

Спасский собор в Вятке

По данным проекта "Пешком по Вятке", история Спасского собора начинается почти 400 лет назад, в начале XVII века, когда на месте храма стояла деревянная Троицкая церковь. На ее паперти над входом висела икона Спаса Нерукотворного, прославленная чудесами. Весть о происходивших в Вятке (прежнее название Кирова) чудесах в 1646 году достигла Москвы. В честь перенесения вятской чудотворной иконы в Москву ворота и сама башня московского Кремля, через которые была пронесена святыня, были переименованы в Спасские.

В Вятке же на месте обветшавшей Троицкой церкви был построен каменный Спасский собор, но после пожара 1757 года храм разобрали, и на его месте в 1764-1767 годах был воздвигнут новый собор, в верхнем храме которого находился чудотворный образ Христа Спасителя. Эта постройка и сохранилась в несколько измененном виде до наших дней. В 1929 году храм был закрыт, но в отличие от многих остальных соборов города уцелел, а в 1995 году возвращен церкви.