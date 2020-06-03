Ученые создадут настольные игры на 12 языках коренных малочисленных народов Севера

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Лингвисты Российской академии наук приступили к создаю настольных игр для изучения 12 исчезающих языков коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Первая из серии игр, составленная на 15 диалектах эвенкийского и эвенского языков, уже готова, сообщили журналистам в среду в Фонде сохранения и изучения родных языков народов РФ.

"В свет выходит первая настольная игра на диалектах эвенкийского и эвенского языков "Стойбище". <...> Сюжет настольной игры отражает оленеводческую традицию и обычаи эвенков и эвенов. По замыслу участников проекта, будет подготовлена серия настольных игр на языках оленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении. В частности, проект затронет языки чукч, коряков, юкагир, якутов, долган, ненцев, энцев, нганасан, ханты, коми.

Первая игра включает в себя 15 диалектов эвенкийского и эвенского языков. Это позволит всем желающим, а прежде всего эвенкам и эвенам, осваивать язык. По мнению разработчика, лингвиста Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Карины Мищенковой, играть в нее могут как люди, не знающие языка вовсе, так и уже владеющие им, но желающие улучшить коммуникативные навыки.

Настольную игру бесплатно получат образовательные и социальные учреждения, учреждения культуры, в числе которых школы, детские сады, дома культуры, клубы, библиотеки, музеи, этноцентры, родовые общины и многодетные семьи в 12 регионах Сибири и Дальнего Востока. Тираж игры 2020 экземпляров.

Эвенки - коренной малочисленный народ Севера, в мире проживают порядка 77 тыс. эвенков, из них около 40 тыс. - в России. В настоящий момент 35% эвенков знают родной язык. Эвены - родственный эвенкам народ, его общая численность около 20 тыс. человек.