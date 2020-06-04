В Хабаровске начались тренировки участников парада к 75-летию Победы

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Подразделения Восточного военного округа, участвующие 24 июня в параде к 75-летию Победы, начали тренировки в Хабаровске, сообщила пресс-служба округа в четверг.

"В Хабаровске на арене "Ерофей" начались сводные тренировки подразделений, участвующих в параде. Всего в тренировке участвовало около 20 пеших подразделений ВВО, общей численностью более 3000 человек, из которых одно подразделение представлено военнослужащими-женщинами в количестве порядка 100 человек", - говорится в распространенном релизе.

Впервые в параде будут участвовать сводные подразделения мотострелкового соединения из Приморского края, соединения прикрытия из Еврейской автономной области и парадный расчет инженерного соединения, дислоцированного в Хабаровском крае. На параде пройдут также более 700 человек от МЧС и Росгвардии.

Тренировки проходят с соблюдением санитарных правил. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию автомобилей и помещений для проживания участников парада. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Колонной по улицам Хабаровска проедут более 120 единиц техники. Возглавит колонну танк Т-34, за ним более 20 единиц образцов старой техники и свыше десятка декорированных автомобилей. Завершат парад полет порядка 30 воздушных судов.

Впервые в параде в Хабаровске примут участие военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Как сообщила пресс-служба ТОФ, более 100 военнослужащие подводных сил прилетели в Хабаровск с Камчатки и начнут совместные тренировки с войсками гарнизона после прохождения карантина. "Для подводников этот парад станет первым за пределами полуострова. Ранее на парадах Победы в Хабаровске Тихоокеанский флот представляли подразделения морской пехоты войск и сил на Северо-востоке России", - уточнила пресс-служба ТОФ.