Тактильные копии буддийских танка для людей с нарушениями зрения представят в музее Читы

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Забайкальский краеведческий музей в Чите получит тактильные копии православных икон и буддийских танка (буддийская религиозная живопись по ткани - прим. ТАСС) по программе поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд", которую организовал благотворительный фонд Алишера Усманова, сообщила в четверг журналистам пресс-служба министерства культуры региона.

"Благодаря гранту, в музее появятся тактильные копии икон "Образ Пресвятой Богородицы. Вспомогательница родам" и "Господь Вседержитель", танка "Бхавачакра" ("Колесо бытия", воплощение сансары в буддистском представлении), "Палден Лхамо" (гневное женское божество) и "Будда Гаутама", - говорится в сообщении.

Учреждение получит грант как победитель первого этапа конкурса "Искусство, наука и спорт", которыми также стали музеи Петрозаводска, Хабаровска, Красноярска и Саранска. В частности, Дальневосточный художественный музей в Хабаровске получит тактильные копии картин русских и европейских живописцев.

Решение представить в музее тактильные копии буддийских святынь неслучайно, так как Забайкалье является одним из регионов России с наибольшим числом приверженцев этой религии. Буддизм исповедуют около 70 тыс. жителей края. В регионе действуют восемь буддийских монастырей. Среди них - старейший в России Цугольский дацан и один из крупнейших в стране - Агинский.