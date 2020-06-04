Научные турпоходы запустят в Кавказском заповеднике после отмены режима самоизоляции

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Новое для Кавказского государственного природного биосферного заповедника направление в экологическом туризме - поход по заповедным тропам в сопровождении научного сотрудника планируют запустить этим летом сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщила заместитель директора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

"Для настоящих "гурманов" заповедных троп сразу после отмены режима самоизоляции мы откроем новое направление - экопоходы в сопровождении научного сотрудника. За несколько дней туристов ждет полное погружение в тему, будь то орнитологическое направление, либо ботаническое или изучение животного мира", - сказала она.

По словам замдиректора заповедника, любители уникальной флоры заповедника, насчитывающей сотни краснокнижных растений и эндемиков, вместе с ботаником смогут совершить однодневное путешествие без ночевки в горах в зоны альпийских лугов и субальпийского пояса, меняющих цвета в зависимости от цветения доминирующих в это время растений. Выходы туристов с периодичностью до двух раз в месяц будут приурочены к смене цветовых аспектов.

Ночной выход с орнитологом для наблюдения за совами и другими ночными хищниками будет происходить в районе кордона Пслух за Красной поляной, подробности охоты птиц поможет рассмотреть устройство ночного видения. О жизни хищных пернатых обитателей плато Лагонаки - белоголового сипа и черного грифа - туристы узнают, отправившись в поход с одной ночевкой, пояснила собеседница агентства.

Для любителей многодневных экопоходов разработаны маршруты на высокогорную метеостанцию Джуга в сопровождении гида и госинспектора. Там можно будем увидеть практически всех крупных обитателей заповедной территории - оленей, туров, серн, медведей, сделать редкие кадры с птицами, послушать лекции о памятниках истории и археологии, познакомиться с работой метеорологов. При этом путешествие в заповедник будет облегчено тем, что пока туристы погружаются в тему, тяжелые рюкзаки будут везти лошади, добавила Пегова.

О заповеднике

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.