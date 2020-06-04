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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане впервые с 17 мая не зарегистрировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом

Выздоровевших за сутки в республике увеличилось на 20

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Врачи в Дагестане за минувшие сутки впервые с 17 мая не зарегистрировали ни одной смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом в четверг сообщает региональный оперативный штаб.

"За вчерашний день в Дагестане впервые с 17 мая зарегистрировано 0 умерших с подтвержденным положительным результатом <...> коронавируса", - сообщили в региональном штабе.

При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 20. Всего по состоянию на 4 июня в Дагестане зарегистрировано 5 463 подтвержденных случая заражения (плюс 122 человека за сутки), 4 497 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 287 человек с коронавирусом. В республике проведено 85 465 тестов, более 6,5 тыс. человек находятся на изоляции.

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщали, что распространение новой коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад, наиболее активный период распространения был отмечен с 1 по 18 мая.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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