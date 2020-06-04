В Чечне завершили строительство детского сада на 140 мест

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Строительство детского сада на 140 мест завершилось в микрорайоне села Знаменское Чеченской Республики в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В текущем году здесь также введут в эксплуатацию 25,9 тыс. кв. м жилья, сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства и ЖКХ в четверг.

"В микрорайоне им. Ахмат-Хаджи Кадырова в селе Знаменское благодаря программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" построен детский сад на 140 мест. Комплексное развитие жилых территорий, предусмотренное нацпроектом, позволяет решать сразу несколько задач: повышение доступности социальных объектов для населения, развитие объемов жилищного строительства в субъекте. В микрорайоне также ведется строительство еще нескольких объектов: детской поликлиники, подъездных дорог и сетей водоснабжения", - сказали в пресс-службе.

В рамках данного нацпроекта в Чеченской Республике строятся еще три детских сада и учебный корпус в Грозном. "Их строительная готовность составляет 76%. Из федерального бюджета на эти цели благодаря нацпроекту привлечено около 714 млн [рублей]", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.