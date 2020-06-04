"Дом княжны Мэри" планируют воссоздать в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти намерены воссоздать дом Реброва, который был построен в Кисловодске в начале XIX века. В 2020 году хотят провести необходимые инженерные изыскания, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

Дом в стиле классицизма недалеко от нарзанного источника был построен помещиком Алексеем Ребровым в 1823 году, став первым каменным сооружением в городе-курорте. В разное время в доме останавливали поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, а также Александр II. Персонаж романа "Герой нашего времени" княжна Мэри по описанию проживала именно в этом доме. Здание было снесено в 2000-х годах.

"Восстановление памятника культурного наследия "Дом Реброва" значится в перечне мероприятий по комплексному развитию Кисловодска. <...> В этом году запланировано проведение комплексных инженерных изысканий. К работе агентство [по управлению и использованию памятников истории и культуры по Южному федеральному округу] приступит по окончании ограничительных мер, связанных с пандемией", - говорится в сообщении.

Ребров считается первоустроителем города-курорта Кисловодска. Три года назад в муниципалитете был открыт сквер, в котором установили памятник Реброву. Его имя также носит одна из улиц Кисловодска.