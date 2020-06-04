Роспотребнадзор допустил переход к первому этапу снятия ограничений в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Решение о переходе к первому этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, будет рассмотрено в Дагестане на следующей неделе. Ряд показателей в республике позволяют обсуждать этот вопрос, сказал руководитель управления Роспотребнадзора по региону Николай Павлов в ходе видеоконференции регионального оперштаба с участием главы региона.

По его словам, число свободных коек в стационарах за последние три недели увеличилось в 2,5 раза. "При увеличении объема исследований на 50% только за последние семь дней прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил только 6%. Сохранение таких положительных показателей последние четыре-пять дней дают основание республике для перехода к первому этапу снятия ограничений. <…> В течение четырех-пяти дней мы анализируем, в понедельник у нас окончательный анализ и выход с предложением", - сказал Павлов.

В свою очередь глава республики Владимир Васильев обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой изучить ситуацию. "В понедельник работаем, на вторник планируем оперативный штаб и там будем принимать решение по первому этапу", - сказал руководитель субъекта.

Павлов подчеркнул, что на первом этапе планируется разрешение прогулок и тренировок в парках, скверах, стадионах, набережных при соблюдении социальных дистанций и масочного режима. Разрешается работа парикмахерских, соляриев, магазинов непродовольственной торговли с площадью торгового зала не более 400 кв. метров, а также прачечных, химчисток, ателье, свадебных салонов, обувных мастерских и многих других объектов.

Но при этом, он отметил, что очень четко оговаривается, что все объекты, которые войдут в первый этап, обязаны обеспечить контроль состояния здоровья сотрудников, масочный режим как работникам, так и посетителям, а также обеспечить наличие антисептиков и социальное дистанцирование.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону отметил, что на улицах стало больше людей, при этом, по его словам, количество тех, кто передвигается в масках, снизилось. "Люди сами ослабили свой режим. И муниципальные власти, и все организации, которые работают и которые планируют открыться должны, наверное, всем сообществом привить населению культуру ношения масок. Мы должны привыкнуть, что маски нам придется носить еще довольно долгое время", - сказал он.

О ситуации в регионе

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщали, что распространение новой коронавирусной инфекции в Дагестане идет на спад, наиболее активный период распространения был отмечен с 1 по 18 мая.

По данным регионального оперштаба, на 4 июня в Дагестане зарегистрировано 5 463 подтвержденных случая заражения (плюс 122 человека за сутки), 4 497 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 287 человек с коронавирусом. В республике проведено 85 465 тестов, более 6,5 тыс. человек находятся в изоляции. При этом отмечается, что за минувшие сутки впервые с 17 мая не зарегистрировали ни одной смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.