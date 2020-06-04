Первый экспериментальный сад миндаля заложили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Экспериментальный сад миндаля заложили на территории Нефтекумского района Ставрополья. Эти ореховые деревья впервые высажены в регионе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Он [миндалевый сад] появился в селе Ачикулак <…> Здесь будут расти 200 деревьев миндаля двух сортов. Сорт, показавший наилучшую результативность, станет основой для создания первого промышленного миндального сада", - говорится в сообщении.

Планируется, что первый промышленный сад миндаля в крае будет заложен в 2021 году, все саженцы буду выращены на территории Ставрополья. "Мы поставили перед собой цель - создание на Ставрополье новых садов - яблоневых, персиковых, миндальных и других. Каждый год мы продвигаемся на пути к ее достижению. Технологии, компетенции ставропольских предприятий помогают этому, создавая тем самым новые агропроизводства и новые рабочие места на селе", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Производство миндаля на территории края развивает ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья". Впервые выращенные на территории края саженцы миндаля были презентованы на сельскохозяйственной выставке "Золотая осень" в Москве в 2019 году.