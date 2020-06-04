В Северной Осетии намерены построить три новые ГЭС за 4 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Три новые ГЭС планируют построить в Северной Осетии, инвестпроект оценивается в 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Русгидро" совместно с министерством ЖКХ, топлива и энергетики прорабатывают возможность строительства трех ГЭС в Алагирском, Ирафском и Моздокском районах. Новые станции общей мощностью 17,5 мВт стабилизируют ситуацию с подачей электроснабжения в горных населенных пунктах Северной Осетии, сократят дефицитность электроснабжения и дадут толчок для развития туристического кластера в районах", - говорится в сообщении.

Инвестиционный проект "Русгидро" оценивается в 4 млрд рублей. Моздокская малая ГЭС, согласно предварительному проекту, будет расположена на 20-м км Терско-Кумского канала. Строительство Фиагдонской малой гидроэлектростанции планируется на реке Фиагдон в районе Хилакского ущелья. Белагидонская ГЭС, наиболее крупная из трех, появится в районе села Ахсау. Кроме того, компания выразила желание провести реконструкцию сетей электроснабжения Чикола - Мацута, что позволит повысить безопасность использования электролинии на этом участке.

Для проработки и уточнения расположения гидроэлектростанций создана рабочая группа, в которую войдут представители компании, министерства, администраций местного самоуправления районов и населенных пунктов, комитета по охране и использованию объектов культурного наследия, национального парка "Алания".

Рабочая группа проведет анализ землеотвода, расчет возможных рисков, оценку использования охранных зон, в том числе территорий, относящихся к культурным памятникам. При положительном заключении к концу года будут оформлены необходимые документы, плановое выполнение строительных работ - 2021-2025 годы.

"Северная Осетия - это привлекательная инвестиционная площадка. Мы надеемся на сотрудничество с республикой в реализации масштабного проекта по улучшению системы электроснабжения внутри субъекта", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора, директора филиала АО "Управляющая компания ГидроОГК" "Управляющая компания ГидроОГК - Юг" Аслана Хузмиева.