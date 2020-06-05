В Сахалинской области в условиях пандемии увеличилось число предпринимателей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Количество владельцев малого и среднего бизнеса в Сахалинской области за первые месяцы 2020 года увеличилось почти на 550 предпринимателей и составило около 24,2 тыс., несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель правительства региона.

"В январе на Сахалине и Курилах насчитывалось 23 706 субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на май, количество предпринимателей составило 24 249 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в новых условиях, связанных с коронавирусом, для одних предпринимателей настали сложные времена, а для других наступило время новых бизнес-возможностей. Онлайн-уроки, доставка товаров и продуктов на дом, торговля средствами индивидуальной защиты и многие другие виды деятельности стали достаточно прибыльными в период пандемии.

По данным областных властей, в период пандемии деятельность многих сахалинских предпринимателей, как и во всех других регионах страны, сильно пострадала, но ни одно предприятие на островах не обанкротилось и не закрылось из-за ограничительных мер. Кафе, рестораны, торговые центры и отдельно стоящие магазины, салоны красоты и многие другие учреждения в регионе с мая функционируют в очном режиме. Ситуация с гостиничным бизнесом также нормализуется, так как в них размещаются прибывающие на Сахалин люди на двухнедельную обсервацию. При этом макроэкономика Сахалинской области не пострадала.

Ранее в правительстве Сахалинской области журналистам сообщали, что в связи с пандемией коронавируса островные арендодатели приняли решение уменьшить арендную плату и перенести ее на другой срок. Арендную плату на объектах областной и муниципальной собственности перенесли на 2021 год. Для выплаты зарплаты для сотрудников предпринимателям предложены беспроцентные кредиты.

Кроме того, в регионе для малого и среднего бизнеса значительно понизили налоги. Для жителей области работает специально созданная "касса взаимопомощи", в которой можно взять взаймы до конца года 25 тыс. рублей вместо зарплаты.

2,9 млрд рублей на поддержку МСП

Регионы российского Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 102 случая заражения, 65 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Все заразившиеся прибыли на острова с материка.