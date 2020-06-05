Московские врачи осмотрели более 400 пациентов с коронавирусом в Дагестане

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московские врачи, отправившиеся в Дагестан по поручению мэра столицы Сергея Собянина для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом, осмотрели более 400 пациентов в местных стационарах. Об этом сообщили в пятницу в Московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Московские врачи осмотрели более 400 пациентов с COVID-19 в Дагестане. Мы отмечаем очень достойный уровень подготовки местных специалистов - ситуация находится под контролем врачей. Сейчас количество поступающих пациентов идет на спад. Но чтобы подготовиться к возможной повторной волне, мы делимся накопленным опытом и помогаем отработать те методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в нашей реанимационной и терапевтической практике", - приводятся в сообщении слова старшего врача медицинской бригады, доктора медицинских наук, заместителя главного врача по хирургии Городской клинической больницы им. В. В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы Андрея Мельникова.

Столичные специалисты оказывают консультативно-диагностическую поддержку врачам на местах, а также осматривают пациентов с новым коронавирусом. Большое внимание уделяется больным в тяжелом и среднетяжелом состоянии. По инициативе столичных врачей двух пациентов с дыхательной недостаточностью транспортировали из районной больницы в Махачкалу с помощью санитарного вертолета.

Московские врачи уже посетили основные больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом - в Махачкале, Избербаше, а также в прилегающих населенных пунктах.

В составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляет бригаду врач-хирург с большим опытом по перепрофилированию ГКБ имени Виноградова под лечение COVID-19.

По поручению мэра Москвы врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.