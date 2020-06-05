Уральский производитель многоразовых антибактериальных масок отправил их партию в Дагестан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Резидент екатеринбургского технопарка высоких технологий "Университетский", компания "Авенир", занимающаяся производством многоразовых антибактериальных масок с наночастицами меди, направила их партию в Дагестан, сообщила в пятницу пресс-служба технопарка.

"Партия в 1 000 многоразовых антибактериальных масок с наночастицами меди от нашего резидента - компании "Авенир" (проект "Медь для жизни") передана сегодня представителю Дагестанского культурного центра для отправки в республику. Представитель Дагестанского культурного центра Владимир Алимов рассказал, что маски будут доставлены в Махачкалу, Дербент и Каспийск для дальнейшего распределения", - говорится в сообщении.

"Авенир" стал резидентом технопарка высоких технологий в начале марта 2020 года и с началом пандемии полностью сконцентрировался на изготовлении защитной одежды для врачей и медицинских масок. В производстве средств индивидуальной защиты применяются наносимые на ткань наночастицы меди, они обеспечивают практически стопроцентную защиту от вирусов и микробов. Антибактериальные маски уже используются в нескольких екатеринбургских больницах.

По данным регионального оперштаба, на 4 июня в Дагестане зарегистрировано 5 463 подтвержденных случая заражения (плюс 122 человека за сутки), 4 497 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 287 человек с коронавирусом. В республике проведено 85 465 тестов, более 6,5 тыс. человек находятся в изоляции. При этом отмечается, что за минувшие сутки впервые с 17 мая не зарегистрировали ни одной смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.