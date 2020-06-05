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Фонд "Инсан" направил гуманитарный груз в Карачаево-Черкесию

Он состоит из более 25 т продуктов первой необходимости и средств индивидуальной защиты для врачей общей стоимостью более 3,5 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 5 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Инсан" направил в Карачаево-Черкесию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Груз состоит из более 25 т продуктов первой необходимости и средств индивидуальной защиты для врачей общей стоимостью более 3,5 млн рублей, сообщили журналистам в фонде.

"Мы направляем гуманитарную помощь Карачаево-Черкесской Республике для нашего братского народа, который обратился к нам с просьбой оказать гуманитарную помощь. Мы направляем более 25 т продуктовой помощи, продуктов первой необходимости, и средства индивидуальной защиты для врачей на сумму более 3,5 млн рублей. Мы знаем, как важно успеть оказать помощь во избежание критических последствий", - говорится в сообщении фонда.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом при общем числе в 1 430, из них 399 человек выздоровели, семь умерли.

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