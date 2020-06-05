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Полпред в СКФО поручил принять меры против коронавируса в Карачаево-Черкесии

В настоящее время в республике развернуты четыре госпиталя, рассчитанные на 630 мест

ЧЕРКЕССК, 5 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поручил принять исчерпывающие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии (КЧР), где распространение вируса, по мнению специалистов, достигло пика, сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полпредства.

На 5 июня в Карачаево-Черкесии зафиксировано 1 430 случаев заражения, за последние сутки выявили 76 новых случаев. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 399 человек, семь человек умерли. На сегодняшний день на Черкесск, как самый густонаселенный город КЧР, приходится чуть менее половины всех выявленных в республике случаев заражения.

"Ситуация в Карачаево-Черкесии сегодня управляемая, но вместе с тем нельзя игнорировать те проблемы, на которые просят обратить внимание жители региона. Необходимо принять исчерпывающие меры по их решению", - привели в пресс-службе слова Чайки, уточнив, что в ходе телефонного разговора с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обсуждались вопросы взаимодействия с федеральными органами власти по оказанию помощи учреждениям здравоохранения республики.

Как отметили в пресс-службе, ситуация в Карачаево-Черкесской Республике в связи с распространением коронавируса оценивается как сложная, но контролируемая.

"По мнению ряда специалистов, пандемия в регионе достигла пика. Об этом говорит резко увеличившееся за последнюю неделю число новых случаев выявления коронавируса. Принято решение о продлении режима самоизоляции и ограничительных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаево-Черкесии по 8 июня 2020 года", - уточняется в сообщении.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии развернуты четыре госпиталя, рассчитанные на 630 мест. Еще один госпиталь на 70 мест для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, откроется в ближайшие дни. В Черкесскую городскую поликлинику передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки биоматериалов для диагностики новой коронавирусной инфекции. Объем работы Центра гигиены и эпидемиологии КЧР увеличен до 1 000 исследований в сутки.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичТемрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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