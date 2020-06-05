Около 400 человек задействованы в строительстве госпиталя в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Строительство многофункционального медицинского центра в Дербенте ведется в круглосуточном режиме. На объекте задействованы порядка 400 человек и 50 единиц техники, сообщили в пятницу на сайте главы и правительства региона.

"Глава Дагестана Владимир Васильев вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым посетили строительную площадку многофункционального медицинского центра в Дербенте, где ознакомились с ходом строительных работ. На объекте ежедневно работают около 400 человек и 50 единиц техники. <...> Всего площадь медцентра составит более 5 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, там постоянно наращивают темпы строительства и численность рабочих. Планируется, что 9 июня полностью будет смонтирован каркас, а в течение пяти дней в полном объеме будут смонтированы фасадные панели.

В Минобороны России ранее сообщали, что военные к 30 июня построят три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.