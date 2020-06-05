Дамбу для защиты от подтоплений одного из аулов Карачаево-Черкесии достроят в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 5 июня. /ТАСС/. Строительство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук завершится в 2020 году. Дамба протяженностью 2,3 км позволит защитить от подтоплений аул Адиль-Халк в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по КЧР.

По территории Карачаево-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук.

"По направлению строительства, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений производится устройство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук по защите аула Адиль-Халк Ногайского района, протяженность - 2,296 км, срок завершения - 2020 год", - сообщили в министерстве.

Строительство дамбы началось в 2019 году. По информации властей, она позволит защитить жилые дома и социальные объекты, расположенные в зоне возможного подтопления. В опасной зоне находятся 58 жилых домовладений, хозяйственные постройки, школа и мечеть. В той части аула, которая подвержена негативному воздействию вод, живут 232 человека.

По данным МЧС, в текущем году также планируется продолжить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Джегута в ауле Кызыл-Кала и ауле Джегута, на реке Уруп в станице Преградной, на реке Аксаут в станице Кардоникской и на Кубани в городе Черкесске. На притоках реки Джегута в районе аулов Кызыл-Кала, Джегута и Новая Джегута и на реке Малый Зеленчук в районе аула Али-Бердуковский, в районе аула Икон-Халк будут проведены руслоочистительные и дноукрепительные работы общей протяженностью 3,8 км. Работы будут завершены в 2021 году.

Для работы в паводкоопасный период в республике подготовлена группировка сил из более 4 тыс. человек Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 873 единицы техники. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории республики будет задействовано 13 постоянных гидрологических постов Росгидромета. На территории республики наиболее опасным является летний паводок, обусловленный таянием ледников. Паводки различного масштаба проходят в КЧР практически ежегодно. Значительные подтопления территорий с многомиллионным ущербом случаются в среднем раз в период от трех до пяти лет. Всего с 2008 года в Карачаево-Черкесской Республике отремонтировано 30 потенциально опасных гидротехнических сооружений.