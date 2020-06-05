Прокуратура в КЧР внесла представление по защите прав медиков Усть-Джегутинской больнице

ЧЕРКЕССК, 5 июня. /ТАСС/. Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку в Усть-Джегутинской центральной районной больнице, в результате которой выявлены нарушения в контроле состояния медиков, не ведется учет средств индивидуальной защиты. По итогам проверки внесено представление, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Ранее органы прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики под контролем Генпрокуратуры РФ выявили нарушения прав медицинских работников в регионе, по итогам проверок внесено семь представлений об устранении нарушений, в том числе в правительство региона и региональное управление Роспотребнадзора,

"Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о здравоохранении в РГБУЗ "Усть-Джегутинская центральная районная больница". По результатам надзорного мероприятия межрайонный прокурор внес представление, в котором потребовал безотлагательно принять меры, направленные на восстановление и защиту прав медицинских работников", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в больнице ненадлежащим образом ведется учет средств индивидуальной защиты, а также не проводится измерение температуры работников и ведение документации об их состоянии. "В связи с чем отсутствует возможность своевременного выявления заболеваний работников лечебного учреждения коронавирусной инфекцией, что может повлечь за собой неконтролируемое распространение заболевания, представляет угрозу здоровью и жизни работников и лиц, посещающих больницу", - добавили в прокуратуре.