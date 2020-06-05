Ставрополье снизит привлечение техники из регионов РФ в уборочной кампании 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края практически вдвое снизят привлечение техники из других российских регионов во время уборки зерновых культур в 2020 году. Пополнять собственный парк техники позволяют программы господдержки и льготного кредитования, сообщил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Ридный.

"В сравнении с 2019 годом количество привлеченной техники сократилось практически вдвое, это результат работы в крае "Программы 1432" (программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники), Росагролизинга, льготного кредитования. За прошлый год было приобретено техники на сумму порядка 5,5 млрд рублей", - сказал он в ходе совещания в преддверии уборки урожая.

По данным министерства, в уборочной кампании в 2020 году на Ставрополье будут задействованы более 40 тыс. человек, 525 уборочно-транспортных комплексов, более 8 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 7 тыс. грузовиков, более 8,5 тыс. тракторов и так далее.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что в 2020 году сельхозпроизводители намерены приобрести на льготных условиях порядка 148 единиц новой техники через Росагролизинг.