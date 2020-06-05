Волонтерами "серебряного" возраста на Ставрополье стали 1,2 тыс. человек за два года

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. пенсионеров присоединились к проекту "серебряного" волонтерства в Ставропольском крае с 2018 года. Отряды добровольцев созданы при центрах соцобслуживания в каждом районе, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"Серебряное" волонтерство в крае развивается с 2018 года, а отряды добровольцев старше 55 лет созданы при центрах социального обслуживания во всех районах и городах края. В рядах таких отрядов состоит 1200 активных бабушек и дедушек", - говорится в сообщении.

Волонтеры старшего возраста помогают жителям края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводят различные акции, оказывают психологическую поддержку. В 2019 году их помощь получили более 7,5 тыс. человек. В период пандемии они продолжают свою работу дистанционно.

"Сегодня добровольцы старшего поколения, к сожалению, вынуждены соблюдать режим самоизоляции и не могут осуществлять свои проекты в полном объеме. Однако это не мешает им по телефону и в интернете в режиме онлайн делиться своим теплом с одинокими пожилыми людьми и инвалидами", - отмечают в управлении.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров отмечал помощь волонтерского корпуса в период пандемии - в регионе добровольцы помогают в доставке продуктовых наборов нуждающимся, участвуют в бесплатной раздаче масок и так далее. В крае будут разработаны предложения по использованию опыта совместной работы социальных служб и волонтеров и по государственной поддержке волонтерских организаций.